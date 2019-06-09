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Malatya’da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 18:23 | Son Güncelleme

Malatya’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.Kaza, Malatya-Elazığ karayolu Erenli mevkiinde meydana geldi.

Malatya’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Kaza, Malatya-Elazığ karayolu Erenli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen Enver Yaşar (36) idaresindeki 23 FK 646 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Çetin E. (52) yönetimindeki 34 BAP 379 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte Gülizar Yaşar (64), Suzan U. (42), Fani E. (45), Rojnur E. (38) ile Anıl E. (14) yaralandı.
Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralılardan durumları ağır olan Enver Yaşar ve Gülizar Yaşar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı 5 kişinin tedavilerine devam edildiği öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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