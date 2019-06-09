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Malatya'da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 19:32 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Kale ilçesinde, iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada Enver Yaşar (36) ile Gülizar Yaşar (64) hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

KALE (Malatya), (DHA) - MALATYA'nın Kale ilçesinde, iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada Enver Yaşar (36) ile Gülizar Yaşar (64) hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Erenli Mahallesi'nde meydana geldi. Enver Yaşar yönetimindeki 23 FK 646 plakalı otomobille, karşı yönden gelen Çetin Engindeniz (52) yönetimindeki 34 BAP 346 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Enver ve Gülizar Yaşar ile Çetin Engin Deniz, Fani Engindeniz (45), Rojnur Engindeniz (38), Anıl Engin Deniz (14) ve Suzan Uysal (42) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Enver Yaşar ve Gülizar Yaşar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Diğer 5 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtildi. Kazada ölen Enver ile Gülizar Yaşar’ın cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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