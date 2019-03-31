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Malatya’da oy kullanma tartışması: 2 ölü 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2019 14:06 | Son Güncelleme

Malatya(İHA) Malatya’nın Pütürge ilçesinde oy kullanma nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 sandık görevlisi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Pütürge ilçesi Bölünmez Mahallesinde okulda bulunan sandık müşahitleri arasında oy kullanma nedeniyle kavga çıktı.

Malatya’da oy kullanma tartışması: 2 ölü 1 yaralı

Malatya(İHA) Malatya’nın Pütürge ilçesinde oy kullanma nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 sandık görevlisi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Pütürge ilçesi Bölünmez Mahallesinde okulda bulunan sandık müşahitleri arasında oy kullanma nedeniyle kavga çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahların konuştuğu olayda, 2 sandık görevlisi hayatını kaybetti. Olayda İlyas Akdaş ile amcasının oğlu Hasan Akdaş olay yerinde ölürken, İlyas’ın babası Ali Akdaş ise yaralandı. Yaralı Ali Akdaş, hastaneye kaldırılırken, Bölünmez İlköğretim okulu içerisinde bulunan cenazeler ise jandarma ve savcılık incelemesinin ardından cenaze aracıyla morga kaldırılacak. Olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri alınırken, bölgedeki gerginlik sürüyor.
Öte yandan yaşanan olayın ardından seçim sandıkları ve listeler, köy meydanında bulunan camiye taşınırken, oy verme işleminin orada devam edeceği belirtildi.
Kavga yaşlılara oy kullandırma konusunda çıktı
Malatya valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kavganın yaşlılara oy kullandırma konusunda çıktığı belirtilerek, "İlimiz Pütürge İlçesi Bölünmez Mahallesinde saat:10.00 sıralarında seçim sandığı başında “Yaşlılara Oy Kullandırma” nedeniyle yaşanan tartışma neticesinde 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş olup, bu müessif olayın failleri olduğu değerlendirilen 4 kişi Jandarma ekiplerince yakalanmıştır" denildi.

Malatya’da oy kullanma tartışması: 2 ölü 1 yaralı

Malatya’da oy kullanma tartışması: 2 ölü 1 yaralı

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