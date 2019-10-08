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Malatya’da oy verme işleminde öldürülen 2 kişinin davası Kırşehir’de görüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 20:57 | Son Güncelleme

Malatya’nın Pütürge ilçesinde, oy verme işlemleri sırasında çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin duruşma Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.31 Mart’ta Pütürge ilçesine bağlı Bölünmez Mahallesi Bölünmez İlkokulunda oy verme işlemleri sırasında meydana gelen, İlyas ve Hasan Aktaş’ın öldüğü, Ali Aktaş’ın ise yaralandığı olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan sanıklar Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmaya çıktı.

Malatya’nın Pütürge ilçesinde, oy verme işlemleri sırasında çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin duruşma Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.
31 Mart’ta Pütürge ilçesine bağlı Bölünmez Mahallesi Bölünmez İlkokulunda oy verme işlemleri sırasında meydana gelen, İlyas ve Hasan Aktaş’ın öldüğü, Ali Aktaş’ın ise yaralandığı olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan sanıklar Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmaya çıktı. Gün boyu süren duruşmaya maktul yakınları ve avukatlar katıldı. Kırşehir’de alınan güvenlik önlemleri ile adliye çevresinde kuş uçurtulmazken sanıklar mahkeme heyeti tarafından kapalı yapılan duruşmada yaklaşık 8 saat dinlendi. Duruşma avukatların da savunmalarını yapmalarının ardından mahkeme 25 Ekim tarihine ertelendi. Sanıklar duruşmaya Maraş Elbistan Cezaevinden SEBGİS yöntemi ile katıldı.
Olay, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Bölünmez Mahallesi İlkokulu’na kurulan sandık başında oy kullanma işlemi sırasında iki grup arasında tartışma çıkması ile meydana gelmişti. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüş kavga sırasında tabancayla vurulan Hasan Aktaş ile İlyas Aktaş, yaşamını yitirmişti. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği kavganın ardından tabancayı ateşlediği belirtilen kişi gözaltına alınmış yapılan soruşturma sonrasında da göz altı sayısı artmıştı. Güvenlik güçleri, olayların daha fazla büyümemesi için okul çevresinde ve mahallede geniş güvenlik önlemi almıştı.

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