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Malatya’da oylar yeniden sayıldı seçim sonucu değişmedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2019 12:39 | Son Güncelleme

Malatya’da yapılan itirazın ardından Hekimhan ilçesinde oylar, Akçadağ ilçesinde ise geçersiz oylar yeniden sayıldı.

Malatya’da oylar yeniden sayıldı seçim sonucu değişmedi

Malatya’da yapılan itirazın ardından Hekimhan ilçesinde oylar, Akçadağ ilçesinde ise geçersiz oylar yeniden sayıldı. Yapılan sayımlar seçim sonuçlarını değiştirmedi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından Akçadağ’da CHP, Hekimhan’da AK Parti, Darende’de ise Büyük Birlik Partisi ilçe seçim kurullarına itirazda bulundu. İtirazları değerlendiren ilçe seçim kurulları Darende’deki itirazı reddederken, Akçadağ ve Hekimhan’da ise yeniden sayım kararı alındı.

2 geçersiz oy CHP’ye yazıldı
Akçadağ ilçesinde 17 sandıkta yeniden yapılan sayımda bağımsız aday Ali Kazgan’ın 25 oyu silinirken 2 geçersiz oyun ise CHP’ye yazıldığı bildirildi. Bu sayımın ardından Akçadağ’daki seçim sonucu değişmedi. Öte yandan CHP’nin tekrar İl Seçim Kurulu’na başvuracağı belirtildi.

460 geçersiz oydan 18’i geçerli sayıldı
Hekimhan ilçesinde de CHP ve MHP’nin geçersiz oyların tekrar sayılması talebini değerlendiren ve kabul eden ilçe seçim kurulu, 33 sandıkta 460 geçersiz oyu tekrar saydı. İnceleme sonucunda MHP’ye 10, CHP’ye 5 ve Saadet Partisi’ne 3 oy yazılırken, sayımların seçim sonucuna herhangi bir etkisi olmadı.
31 Mart seçimlerinin ardından gayriresmi sonuçlara göre Darende’de AK Parti adayı İsa Özkan, Hekimhan’da CHP adayı Turan Karadağ, Akçadağ’da ise bağımsız aday Ali Kazgan seçimi kazanmıştı. Yapılan itirazların ardından da bu sonuçlar değişmedi.

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