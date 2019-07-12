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Malatya’da Özel harekat polisleri kaza yaptı: 2

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 07:22 | Son Güncelleme

Malatya’da özel harekat polislerinin bulunduğu otomobilin kamyona çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 polis yaralandı.Kaza, Malatya -Elazığ karayolu Kale ilçesi 57’inci kilometresinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre; Samsun’dan gelerek Mardin’e gitmekte olan E.A.

Malatya’da Özel harekat polisleri kaza yaptı: 2

Malatya’da özel harekat polislerinin bulunduğu otomobilin kamyona çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 polis yaralandı.
Kaza, Malatya -Elazığ karayolu Kale ilçesi 57’inci kilometresinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre; Samsun’dan gelerek Mardin’e gitmekte olan E.A. yönetimindeki 35 ADV 198 plakalı otomobil aynı yöne seyir halinde olan A.S. idaresindeki 27 ABM 048 plakalı kamyona arakadan çarptı.Kaza da otomobil sürücüsü E.A. ile araçta yolcu olarak bulunan arkadaşı İ.T. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı polisler daha sonra Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya’da Özel harekat polisleri kaza yaptı: 2

Malatya’da Özel harekat polisleri kaza yaptı: 2

Malatya’da Özel harekat polisleri kaza yaptı: 2

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