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Malatya’da patlayan lastik ölüme neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 18:29 | Son Güncelleme

Malatya’da hava basılan lastiğin patlaması sırasında fırlayan jant şoförün ölümüne neden oldu.Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi’nde bulunan Şeker Fabrikası yerleşkesinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, fabrikada işçi olarak çalışan İzzet Boy (64) kompresörle hava bastığı iş makinesi lastiğinin patlamasıyla birlikte yerinden fırlayan jant çemberinin kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Malatya’da hava basılan lastiğin patlaması sırasında fırlayan jant şoförün ölümüne neden oldu.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi’nde bulunan Şeker Fabrikası yerleşkesinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, fabrikada işçi olarak çalışan İzzet Boy (64) kompresörle hava bastığı iş makinesi lastiğinin patlamasıyla birlikte yerinden fırlayan jant çemberinin kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Fabrikada çalışan diğer işçilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan talihsiz işçi burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Polis ekiplerinin inceleme başlattığı olay sonrası İzzet Boy’un cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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