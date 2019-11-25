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Malatya'da patlayıcı yüklü otomobil davasında karar verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 19:46 | Son Güncelleme

MALATYA'da, patlayıcı yüklü otomobille yakalanan PKK/KCK kuryesi Ali Rıza Üzel'in de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 14 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasında 7 sanığın farklı suçlarından dolayı dosyaları ayrıldı, yargılanan 7 sanıktan  4'ü, 12 yıl 6'şar ay ile 23 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.  Malatya-Elazığ Karayolu'nda, geçen yıl 1 Kasım günü oluşturulan polis kontrol noktasında Ali Rıza Üzel'in kullandığı otomobil, şüphe üzerine durduruldu.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, patlayıcı yüklü otomobille yakalanan PKK/KCK kuryesi Ali Rıza Üzel'in de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 14 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasında 7 sanığın farklı suçlarından dolayı dosyaları ayrıldı, yargılanan 7 sanıktan 4'ü, 12 yıl 6'şar ay ile 23 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
Malatya-Elazığ Karayolu'nda, geçen yıl 1 Kasım günü oluşturulan polis kontrol noktasında Ali Rıza Üzel'in kullandığı otomobil, şüphe üzerine durduruldu. Otomobilde yapılan aramada yakıt deposuna gizlenmiş 28 kilo 60 gram patlayıcı, 5 fünye ve 2 uzaktan kumanda ele geçirildi. Kapatılan BDP'nin Diyarbakır Bağlar ilçesinde başkan yardımcılığı görevinde bulunduğu ortaya çıkan Üzel ile beraberindeki 3 kişi gözaltına alındı. Genişletilen soruşturma sonunda da Malatya, Diyarbakır, İzmir, Manisa, Antalya, Elazığ ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyonda da 10 şüpheli yakalandı.
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Rıza Üzel'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı, 10 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Malatya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanıklar Ali Rıza Üzel, Zeyyat Ağaoğlu, Agit Murat Bark ve Abdurrahman Akyol mahkemede hazır bulunurken, tutuksuz yargılanan sanıklar Mesut Demirok, Hamit Güzelgül ve Özcan Öden ise gelmedi. Kalan 7 sanığın farklı suçları olduğu için dosyaları ayrıldı. Kimlik kontrolünün ardından mahkeme başkanı, iddia makamının talebini sordu. Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı. Son savunmaları sorulan sanıkları iddiaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.
TUTUKLU SANIKLARA, 23 İLE 12 YIL 6 AY ARASINDA CEZA VERİLDİ
Sanıkların son savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, patlayıcı yüklü otomobilin sürücüsü Ali Rıza Üzel'e 'terör örgütü üyeliği' ve 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' suçlarından 23 yıl, sanık Zeyyat Ağaoğlu'na 'terör örgütüne silah sağlama' suçundan 18 yıl, sanıklar Agit Murat Bark ve Abdurrahman Akyol'a ise 'terör örgütüne silah sağlama' suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezası vererek, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, tutuksuz yargılanan sanıklar Mesut Demirok, Hamit Güzelgül ve Özcan Öden'in beraatine karar verdi.

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