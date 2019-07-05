Malatya'da patlayıcı yüklü otomobilin ele geçirilmesine ilişkin dava

Mahkeme başkanı Türker Türkoğlu'nun, "Tanık Şahin, 'Ben bu şahsı Kuzey Irak'ta gördüm. Örgütten yetkili biriyle görüşüyordu, orada gömülü bombalar vardı, bombaların gömüldüğünü gördüm.' diyor. Sen gittin mi, oradan biriyle görüştün mü, bombaları oradan mı temin ettin?" diye sorması üzerine sanık Üzel, "Kesinlikle gitmedim oraya, Şahin'i de tanımıyorum." cevabını verdi.

Tutuksuz sanıklar Ömer Allak, Cemal Üzel ve Cihan Akıcı ise duruşmaya gelmedi.

Sanıklardan Ali Rıza Üzel, Agit Murat Bark, Özcan Öden, Hamit Güzelgül, Abdurrahman Akyol ve Berzan Çetek ile tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Mesut Demirok ve Zeyyat Ağaoğlu, tutuksuz yargılanan Ahmet Eskin, Ömer Akalan ve Memduh Tekin ile avukatları katıldı.

Çankırı ve Kemer'de bulunan patlayıcıları kendisinin gömdüğünü ve daha sonra keşif için görüntü ve fotoğraf çektiğini kabul eden sanık Üzel, keşiften sonra da Diyarbakır'a gittiğini anlattı.

Malatya'da ele geçirilen patlayıcıların hazırlanma sürecinin sorulması üzerine sanık Üzel, "(Patlayıcılar) Yaklaşık bir ay kadar arabamdaydı. Gidip gitmemek arasında biraz kararsızdım. Ondan sonra yola çıktım, geldim, Malatya'da yakalandım." beyanında bulundu.

Tutuklu sanık Berzan Çetek ise emniyetteki ifadesini reddederek, beyanlarını mahkemeye yazılı olarak ilettiğini söyledi.

Kırsaldaki "Erdal" adlı kişiyle görüştüğünü ve kendisine "Ali'nin ehliyeti yok, ona yardımcı ol." dediğini savunan sanık Çetek, aracında patlayıcı bulunan sanıkla Mardin'in Kızıltepe ilçesi kırsalı ile Antalya'nın Kemer ilçesine gittiklerini anlattı.

Tutuklu sanık Agit Murat Bark ise Ali Rıza Üzel'in kapı komşusu olduğunu belirterek, ehliyeti olmadığı için onu ve ağabeyini Ankara'ya götürdüğünü ileri sürdü.

Sanığı bir kez de yeğeninin düğünü için Kastamonu'ya götürdüğünü iddia eden sanık Bark, terör örgütüne üye olmadığını savundu.