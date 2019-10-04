Malatya'da patlayıcı yüklü otomobilin ele geçirilmesine ilişkin dava

Malatya'da, geçen yıl patlayıcı yüklü otomobilin ele geçirilmesine ilişkin 5'i tutuklu 14 sanığın yargılandığı davanın duruşması yapıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Zeyyat Ağaoğlu ile avukatları katıldı. Diğer sanıklardan Ali Rıza Üzel, Agit Murat Bark ve Abdurrahman Akyol ile tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu. Tutuklu sanık Berzan Çetek ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme başkanı, kimlik kontrolünün ardından sanıklara savunma için söz hakkı verdi.

Tutuklu sanık Zeyyat Ağaoğlu, hiçbir örgüte üyeliği ya da bağı olmadığını iddia ederek, üzerine atılı bulunan suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Sanık Agit Murat Bark ise bir yıldır tutuklu bulunması nedeniyle mağdur olduğunu belirterek, "Benim bu olayla ilgim yoktur. Ali Rıza kapı komşumuz. Allah rızası için iyilik yaptım, abisini hastaneye götürdüm." dedi.

Sanık Abdurrahman Akyol ise "Ali Rıza'nın abisi kanser hastası, ehliyeti olmadığı için abisini hastaneye götürdüm. Yaptığım iyilik tutuklanmama neden oldu. Örgütle ya da herhangi bir siyasi partiyle ilgim yoktur." ifadelerini kullandı.