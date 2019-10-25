Malatya'da patlayıcı yüklü otomobilin ele geçirilmesine ilişkin dava

Malatya'da patlayıcı yüklü otomobilin ele geçirilmesine ilişkin davada 4'ü tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Zeyyat Ağaoğlu ile avukatları katıldı. Diğer sanıklardan Ali Rıza Üzel, Agit Murat Bark ve Abdurrahman Akyol ile tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu. Tutuksuz yargılanan sanıklar Mesut Demirok, Hamit Güzelgül ve Özcan Öden ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada, kimlik kontrolünün ardından Cumhuriyet savcısı mahkemeye esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Savcı mütalaasında, ele geçirilen patlayıcı yüklü otomobilin sürücüsü Ali Rıza Üzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve zincirleme "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından 31,5 yıl hapis cezası istedi.

Savcı, sanık Üzel'in verdiği bilgiler dolayısıyla "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan etkin pişmanlık hükümlerinin alt sınırından yararlanmasını talep etti.