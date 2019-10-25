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Malatya'da patlayıcı yüklü otomobilin ele geçirilmesine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 17:18 | Son Güncelleme

Kentte 28 kilogram patlayıcı yüklü otomobilin ele geçirilmesine ilişkin davada 4'ü tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi - Savcı, esas hakkındaki mütalaasında, ele geçirilen patlayıcı yüklü otomobilin sürücüsü Ali Rıza Üzel ile 3 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından cezalandırılmasını talep etti

Malatya'da patlayıcı yüklü otomobilin ele geçirilmesine ilişkin davada 4'ü tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Zeyyat Ağaoğlu ile avukatları katıldı. Diğer sanıklardan Ali Rıza Üzel, Agit Murat Bark ve Abdurrahman Akyol ile tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu. Tutuksuz yargılanan sanıklar Mesut Demirok, Hamit Güzelgül ve Özcan Öden ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada, kimlik kontrolünün ardından Cumhuriyet savcısı mahkemeye esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Savcı mütalaasında, ele geçirilen patlayıcı yüklü otomobilin sürücüsü Ali Rıza Üzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve zincirleme "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından 31,5 yıl hapis cezası istedi.

Savcı, sanık Üzel'in verdiği bilgiler dolayısıyla "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan etkin pişmanlık hükümlerinin alt sınırından yararlanmasını talep etti.

Sanıklar Zeyyat Ağaoğlu, Agit Murat Bark ve Abdurrahman Akyol hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından 28,5'er yıl hapis cezası isteyen savcı, sanık Hamit Güzelgül ve Özcan Öden hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıl, sanık Mesut Demirok'un ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından beraatini istedi.

Daha sonra mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarının savunmalarını ve taleplerini dinledi.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

- Olay

Polis ekipleri, Elazığ-Malatya kara yolundaki uygulama noktasında 1 Kasım 2018'de şüphelendikleri otomobili durdurmuş, yakıt deposuna zulalanmış 30 pakette 28 kilo 60 gram patlayıcı, iki alıcı anahtar, tuş takımı ve kullanım bilgileri bulunan verici cihaz ile 5 elektrikli fünye ele geçirilmişti.

Araçta ele geçirilen patlayıcının, "çok kuvvetli askeri mühimmat" sınıfında bulunan "RDX ve PENT" karışımı plastik patlayıcı olduğu belirlenmişti.

Patlayıcı yüklü aracı kullanan şüphelinin ifadeleri doğrultusunda Çankırı'da 42 kilo 994 gram, Antalya'da da 24 kilo 354 gram patlayıcı toprağa gömülü halde bulunmuştu.

Şüphelinin, Suriye'den getirilen plastik patlayıcıyı, Mardin Kızıltepe kırsalında teslim aldığı ve İstanbul'a götürmek istediği tespit edilmişti.

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