Malatya'da patlayıcı yüklü otomobilin ele geçirilmesine ilişkin davada karar

Tutuklu sanık Agit Murat Bark ise işlemediği bir suçtan dolayı cezaevinde olduğunu öne sürerek, "Kapı komşularım sanık Ali Rıza Üzel ve ailesini arabayla bir kez hastaneye bir kez düğüne götürdüm. Ehliyeti olmadığı için şoförlük yaptım." ifadesini kullandı.

Son sözü sorulan tutuklu sanık Zeyyat Ağaoğlu, olayla ilgisinin olmadığını iddia ederek, "Şahısları ilk defa mahkemede gördüm. Ben her zaman şiddete karşı durdum. Vahim sonuçları olacak bir olaya alet olmam. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Ali Rıza Üzel, Zeyyat Ağaoğlu, Agit Murat Bark ve Abdurrahman Akyol mahkemede hazır bulunurken, tutuksuz yargılanan sanıklar Mesut Demirok, Hamit Güzelgül ve Özcan Öden ise gelmedi.

Bark, mahkeme başkanının "Ali Rıza Üzel'in kırsal alanda durmasından hiç kuşkulanmadın mı" şeklindeki sorusuna, "Tuvalet için durduk. Elinde bir poşet vardı. Israrla ne olduğunu sordum, esrar olduğunu söyledi." cevabını verdi.

Sanık Abdurrahman Akyol ise "Hasta olan bir insanı hastaneye götürdüm. Patlayıcı maddeyle ilgim, bilgim yoktur. Ortada bir suç var ve ben bunun içinde değilim. Asılsız iddialarla ilgim yoktur. Tek yaptığım kanser hastası olan bir insanı hastaneye götürmektir. Ne terör ne de patlayıcılarla alakam yoktur." savunmasını yaptı.

Patlayıcı yüklü otomobilin sürücüsü Ali Rıza Üzel ise verdiği bilgiler dolayısıyla tahliyesini talep ederek, "Davanın esas sanığı benim. Emniyet ve mahkemede verdiğim ifadeler nettir." diye konuştu.

Sanıkların son savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, patlayıcı yüklü otomobilin sürücüsü Ali Rıza Üzel'e "terör örgütü üyeliği" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından 23 yıl, sanık Zeyyat Ağaoğlu'na "terör örgütüne silah sağlama" suçundan 18 yıl, sanıklar Agit Murat Bark ve Abdurrahman Akyol'a ise "terör örgütüne silah sağlama" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezası vererek, tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.