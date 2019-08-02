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Malatya'da pencereden düşen çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 17:31 | Son Güncelleme

Malatya'da pencereden düşen çocuk öldü

Malatya'nın Darende ilçesinde, 7'nci kattaki evlerinin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki ikinci etap TOKİ konutlarında oturan Kayış ailesinin çocukları Eymen Kayış (2), 7. kattaki evlerinin açık olan penceresinden toprak zemine düştü.

Ailesinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından ağır yaralı olarak Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastane önünde bekleyen çocuğun ailesi uzun süre gözyaşı döktü.

Çocuğun cesedi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Darende Malatya

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