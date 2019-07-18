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Malatya'da PKK/KCK operasyonu: 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 09:56 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kadın tutuklandı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kadın tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaparak örgütün eylem ve etkinliklerine katıldığı tespit edilen F.A. ilçeye bağlı Tataruşağı Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kardeşinin örgütün dağ kadrosunda yer aldığı belirlenen F.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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