HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Malatya’da PKK/KCK operasyonu

Malatya’da PKK/KCK operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 11:07 | Son Güncelleme

Malatya’da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, PKK/KCK terör örgütünün Malatya’daki yapılanmasına yönelik Yeşilyurt ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Akçadağ ilçesinde ise 1 şahsın yakalanması çalışmalarına devam edildiği öğrenilirken, gözaltına alınan şahsın işlemlerine Malatya İl Jandarma Komutanlığı ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince devam edildiği belirtildi.

Malatya’da PKK/KCK operasyonu

Malatya’da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, PKK/KCK terör örgütünün Malatya’daki yapılanmasına yönelik Yeşilyurt ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Akçadağ ilçesinde ise 1 şahsın yakalanması çalışmalarına devam edildiği öğrenilirken, gözaltına alınan şahsın işlemlerine Malatya İl Jandarma Komutanlığı ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince devam edildiği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Feci olay! Antrenman yaparken... Feci olay! Antrenman yaparken...
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, Ankara'daki vaka sayısının nasıl düştüğünü açıkladıBilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, Ankara'daki vaka sayısının nasıl düştüğünü açıkladı
KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı? 2020 KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte KYK yurt ve burs tarihleri!KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı? 2020 KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte KYK yurt ve burs tarihleri!
En Çok Okunan Haberler
Beyaz eşya devinden flaş karar! Üretimi Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyorlar
Beyaz eşya devinden flaş karar! Üretimi Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyorlar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Macron duyurdu! Flaş koronavirüs kararı
Macron duyurdu! Flaş koronavirüs kararı
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Çok istedik ama olmadı...
Çok istedik ama olmadı...
Bakan Koca açıkladı: İşte kritik iller
Bakan Koca açıkladı: İşte kritik iller
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
Diğer Haberler
Son dakika: Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu başladı
Son dakika: Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu başladı
Çocukların cinsel içerikli görüntülerini paylaşanlar tutuklandı: Aralarında 72 yaşındaki biri de var
Çocukların cinsel içerikli görüntülerini paylaşanlar tutuklandı: Aralarında 72 yaşındaki biri de var
Oğullarını öldüren anne ile babadan kan donduran sözler: Tecavüz etmeye kalktı
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Mardin'de koronavirüs önlemi! Uygulamalı ders ve stajlar durduruldu
Bir ilde daha koronavirüs önlemi!
Bakan Soylu, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Bakan Soylu, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, Ankara'daki vaka sayısının nasıl düştüğünü açıkladı
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, Ankara'daki vaka sayısının nasıl düştüğünü açıkladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.