Malatya'da PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı

Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, jandarmanın terör örgütü PKK/KCK propagandası yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 4 kişiyi belirledi. İl merkezi, Akçadağ, Arguvan ve Yazıhan ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda çok miktarda örgütsel doküman, 1 tablet, 1 dizüstü bilgisayar, 7 cep telefonu ve 1 av tüfeği ele geçirdi.

Malzemelere el koyan ekipler 4 şüpheliyi sorgulamak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

FOTOĞRAFLI

