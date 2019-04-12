Malatya'da polise silahlı saldırı

Malatya'da polise silahlı saldırıda bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, M.G, Battalgazi ilçesi Salköprü Mahallesi Turgut Temelli Caddesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen polis aracına ateş etti.

Müdahale için araçtan inen polislere tekrar ateş eden M.G, ekipteki polislerce yakalandı ve silahına el konuldu.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bu arada, Arap Osman Kavşağı'ndaki trafik ekiplerince, saldırı olayından önce, saat 17.00 sıralarında, 122 promil alkollü olarak motosiklet kullandığı ve eksik evrak gerekçesiyle cezai işlem uygulanan M.G'nin, motosikletinin bağlandığı öğrenildi.

