Malatya’da pompalı tüfekle apartmana saldırdılar

Malatya’da bir apartmana pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

Olay,Yeşilyurt ilçesine bağlı Merkez Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yalçın Sokak’ta bulunan 3 katlı bir apartmana gece yarası kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, pompalı tüfekle 4 el ateş açıp kaçtı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, apartmanın 2’inci katında ikamet eden H.Ö. ile 3’üncü katta ikamet eden A.K.’nin dairelerinin camlarına çok sayıda saçma isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edili. Polis ekipleri silahlı saldırı düzenlenen apartman çevresinde incelemelerde bulunurken,şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.



