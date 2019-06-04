Malatya'da profesörün kundaklanan odası onarıldı-ÖZEL

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, onarımın tamamlandığını belirterek, "İki hafta içerisinde yanan odalar tamir edildi, eski haline getirildi. Etkilenen odaların tümü temizlendi ve boyandı, kullanıma hazır hale getirilmiş oldu. 12 günde bitirdiğimiz çalışmada 90 bin lira masrafımız oldu" dedi.

ÖNAL: SAĞLIKTA ŞİDDET TERÖR NOKTASINA GELDİ

Odası kundaklanan Prof. Dr. Selami Çağatay Önal ise hastanelere savaşta bile saldırılmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu sağlıkta şiddet değil, bu sağlıkta terör noktasına gelmiş bir şey. Ondan dolayı bir daha olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Sağlıkta şiddet konusunda ise mutlaka ve mutlaka acil önlemler alınması gerekir. Çünkü bu sağlıkta şiddet hizmet verecek hekimlerin motivasyonunu kırmakta, hatta dediğimiz gibi; can güvenliği söz konusu olunca bu insanlar istedikleri gibi görevlerini yapamamaktadırlar. Bu bakımdan sağlıkta şiddet yasasının biran önce içi dolu olarak, kapsamlı olarak hekim, hemşire sağlık personeline destek personeliyle birlikte hepsini kapsayacak şekilde çıkması lazım."

Önal, kundaklama olayının ardından görevine devam ettiğini ve aradan geçen sürede 20 civarında ameliyat gerçekleştirdiğini kaydetti.

