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Malatya’da Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 19:37 | Son Güncelleme

Malatya’da yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 6 adet Roma Dönemine ait kandil ele geçirildi.

Malatya’da Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

Malatya’da yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 6 adet Roma Dönemine ait kandil ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 şahsın ev ve eklentilerinde arama faaliyeti icra edildi. Şüphelilere ait 2 adreste yapılan arama sonucunda, 6 adet Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen kandil ele geçirildi.

Tarihi eser kaçakçılığı yapan ve Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan 2 şüpheli şahıs sağlık kontrollerinin ardından gözaltına alındı.

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