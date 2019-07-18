Malatya’da sağanak yağış kayısı üreticilerini vurdu

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar kayısı üreticilerini vurdu.

Kayısının başkenti Malatya’da hasat dönemi sürerken, sergende kurutulan kayısılar yağmur altında kaldı. Yazıhan ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak yağış Yeniköy Mahallesi’ndeki kayısı üreticilerini vurdu.

Üreticiler her ne kadar kendi imkanlarıyla ürünlerini yağmurdan korumak istese de aniden bastıran yağış karşısındaki başarılı olamadı. Tonlarca kayısının yağmurdan etkilendiği olay sonrasında kayısı üreticileri yetkililere çağrıda bulunarak mağduriyetlerinin giderilmesi için yardım istedi.

