Malatya’da sağanak yağış sele neden oldu

Malatya’nın Darende ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Dolu yağışının da etkili olduğu bölgede maddi hasar oluştu.

Darende ilçesine bağlı Şendere, Gökçeören ve Çınar mahallelerinde sağanak yağış etkili oldu. Dolu yağışının da yer yer etkili olduğu bölgede sel suları Şendere Mahallesinde yerleşim alanlarını etkisi altına aldı. Çok sayıda ekili arazi sular altında kalırken, sel ile birlikte gelen kaya parçaları köy yolunu kapadı. Bir traktörün de sel sularına kapılarak sürüklendiği olayda can kaybı olmaması sevindirdi.

Şendere Mahallesi Muhtarı Enver Aydeniz, yaşanan sel felaketinde bir çok evin zarar gördüğünü belirterek, "İş makinesi sele kapıldı, bazı evlerin çatısı uçtu. Altyapımız büyük zarar gördü, yollar kapandı. Telefon kabloları koptu. Allah’a şükür can kaybımız yok ama büyük çapta maddi hasar oluştu. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Bölgede yaşanan sel felaketi sonrası belediye ekiplerinin de köylerde çalışmalara başladığı belirtildi.