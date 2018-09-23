HABER

Malatya'da "Sağlıklı Yaşam için Birlikte Yürüyoruz" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 17:06 | Son Güncelleme

Engellilerin, bisikletseverlerin ve vatandaşların katılımıyla "Sağlıklı Yaşam için Birlikte Yürüyoruz" etkinliği düzenlendi

Malatya'da, engellilerin, bisikletseverlerin ve vatandaşların katılımıyla "Sağlıklı Yaşam için Birlikte Yürüyoruz" etkinliği düzenlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Kent Konseyinin iş birliğiyle düzenlenen yürüyüş, Kernek Meydanı'nda başladı.

Yürüyüş öncesi gazetecilere açıklama yapan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, etkinliğin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bisikletlilerin, engelli bireylerin, çocukların ve gençlerin sağlık için yapılan etkinliğe katıldığına işaret eden Çalık, " Pazar günlerini hiç olmazsa haftanın bir gününü araçlardan inerek, Kanalboyu Caddesi'nde yürüyerek karşılayalım istiyoruz. Bu vesileyle sağlıklı yaşam için günde en az 10 bin adım atmamız gerekiyor, 10 bin adım atamayan vatandaşlarımız hiç olmazsa 5 bin adımı mutlaka atsın. 5 bin adım attığımız andan itibaren de vücudumuz için çok daha sağlıklı bir süreci kendimize hediye etmiş oluruz. Memleketimiz içinde birlikte yürümek, hiç ayrı gayrı gözetmeden beraber yürümek, memleketimizin sağlığına iyi gelecektir." ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Çalık ve Polat, etkinliğe katılan vatandaşlarla Kanalboyu Caddesi'nden İnönü Stadı'na kadar yürüdü.

PARTNEREski aşkından kaçtı!Eski aşkından kaçtı!
Antalya'da tuvaletin çatısında elleri ve yüzü yanmış ceset bulunduAntalya'da tuvaletin çatısında elleri ve yüzü yanmış ceset bulundu
Cumhurbaşkanlığı'ndan Sultanahmet Camisinde aşure ikramıCumhurbaşkanlığı'ndan Sultanahmet Camisinde aşure ikramı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti Malatya Malatya Büyükşehir Belediyesi öznur çalık Sağlıklı Yaşam için Birlikte Yürüyoruz

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

'Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı' haberine yalanlama

'Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı' haberine yalanlama

Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın arabasına çarptı

Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın arabasına çarptı

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan ilk paylaşım

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan ilk paylaşım

530 dolarlık eskitilmiş ayakkabı sosyal medyayı salladı: Fakirlikle alay ediliyor!

530 dolarlık eskitilmiş ayakkabı sosyal medyayı salladı: Fakirlikle alay ediliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da tuvaletin çatısında elleri ve yüzü yanmış ceset bulundu

Antalya'da tuvaletin çatısında elleri ve yüzü yanmış ceset bulundu

İçişleri Bakanı Soylu, Bayraktar SİHA'yı yönetti

İçişleri Bakanı Soylu, Bayraktar SİHA'yı yönetti

Bedelli askerlikte dikkat çeken ders! Tüm celplerde uygulanacak

Bedelli askerlikte dikkat çeken ders! Tüm celplerde uygulanacak

Teöristler sürekli saldırıyordu... Cudi Dağı'nda bir ilk: 21 yıl sonra açıldı

Teöristler sürekli saldırıyordu... Cudi Dağı'nda bir ilk: 21 yıl sonra açıldı

'Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı' haberine yalanlama

'Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı' haberine yalanlama

Türkiye, Sedanur'a ağlıyor! Kars Valisi'nden 'bavul' açıklaması

Türkiye, Sedanur'a ağlıyor! Kars Valisi'nden 'bavul' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.