Malatya'da, engellilerin, bisikletseverlerin ve vatandaşların katılımıyla "Sağlıklı Yaşam için Birlikte Yürüyoruz" etkinliği düzenlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Kent Konseyinin iş birliğiyle düzenlenen yürüyüş, Kernek Meydanı'nda başladı.

Yürüyüş öncesi gazetecilere açıklama yapan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, etkinliğin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bisikletlilerin, engelli bireylerin, çocukların ve gençlerin sağlık için yapılan etkinliğe katıldığına işaret eden Çalık, " Pazar günlerini hiç olmazsa haftanın bir gününü araçlardan inerek, Kanalboyu Caddesi'nde yürüyerek karşılayalım istiyoruz. Bu vesileyle sağlıklı yaşam için günde en az 10 bin adım atmamız gerekiyor, 10 bin adım atamayan vatandaşlarımız hiç olmazsa 5 bin adımı mutlaka atsın. 5 bin adım attığımız andan itibaren de vücudumuz için çok daha sağlıklı bir süreci kendimize hediye etmiş oluruz. Memleketimiz içinde birlikte yürümek, hiç ayrı gayrı gözetmeden beraber yürümek, memleketimizin sağlığına iyi gelecektir." ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Çalık ve Polat, etkinliğe katılan vatandaşlarla Kanalboyu Caddesi'nden İnönü Stadı'na kadar yürüdü.

