HABER

Malatya'da sağnak ve dolu etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 18:51 | Son Güncelleme

Malatya'da sağnak ve dolu etkili oldu

Malatya'da etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde akşama doğru etkili olan şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle trafikte aksaklıklar yaşandı. Yaklaşık bir dakika süren dolu yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı. Yağış esnasında esen rüzgar da hayatı olumsuz etkiledi.

Vatandaşlar, otobüs duraklarında ve dükkanların saçaklarının altında yoğunluk oluşturdu. Yollarda biriken sulardan dolayı trafik yavaş ilerledi. Yağışın ardından gökkuşağı oluştu.

PARTNERBirlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ömer Erdemir öldürüldüİçişleri Bakanlığı duyurdu: Ömer Erdemir öldürüldü
O gemi Marmara'ya açıldı (2)O gemi Marmara'ya açıldı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolu Malatya sağnak

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın 'ateşkes' çıkışı tarihi zirveye damga vurdu

Erdoğan'ın 'ateşkes' çıkışı tarihi zirveye damga vurdu

ABD'den çok iddialı açıklama: Kanıtımız var

ABD'den çok iddialı açıklama: Kanıtımız var

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Yeni imajı İsmail YK'ya benzetilen Burak Özçivit sinirlendi

Yeni imajı İsmail YK'ya benzetilen Burak Özçivit sinirlendi

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

Şişli'de banka soygunu! Silah sesleri duyuldu

Şişli'de banka soygunu! Silah sesleri duyuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AKM'de Diyarbakır Tanıtım Günleri'ni ziyaret eden Süleyman Soylu türkü söyledi, vatandaşlar zılgıtlarla eşlik etti!

AKM'de Diyarbakır Tanıtım Günleri'ni ziyaret eden Süleyman Soylu türkü söyledi, vatandaşlar zılgıtlarla eşlik etti!

Bakan Murat Kurum açıkladı: İzmir, Foça'da denize akaryakıt boşaltan gemi tespit edildi!

Bakan Murat Kurum açıkladı: İzmir, Foça'da denize akaryakıt boşaltan gemi tespit edildi!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ömer Erdemir öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ömer Erdemir öldürüldü

Balıkesir'de kız öğrenci yurdunda doğalgaz patlaması: Yaralılar var!

Balıkesir'de kız öğrenci yurdunda doğalgaz patlaması: Yaralılar var!

Meteoroloji hava tahmin raporunu açıkladı: Sıcaklıklar yurt genelinde 10 derece birden düşecek

Meteoroloji hava tahmin raporunu açıkladı: Sıcaklıklar yurt genelinde 10 derece birden düşecek

İstanbul, Kadıköy'de 2 Afganlı, metrobüsten inen genç kıza dehşeti yaşattılar!

İstanbul, Kadıköy'de 2 Afganlı, metrobüsten inen genç kıza dehşeti yaşattılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.