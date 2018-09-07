Malatya'da sağnak ve dolu etkili oldu

Malatya'da etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde akşama doğru etkili olan şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle trafikte aksaklıklar yaşandı. Yaklaşık bir dakika süren dolu yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı. Yağış esnasında esen rüzgar da hayatı olumsuz etkiledi.
Vatandaşlar, otobüs duraklarında ve dükkanların saçaklarının altında yoğunluk oluşturdu. Yollarda biriken sulardan dolayı trafik yavaş ilerledi. Yağışın ardından gökkuşağı oluştu.
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