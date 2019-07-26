Malatya'da 'sahte engelli raporu' operasyonu: 7 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da polisin düzenlediği operasyonda, sahte engelli sağlık raporu alarak kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları ve başkalarının da sahte engelli rapor almasına yardımcı oldukları belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte şeker hastalığı, kardiyoloji bölümünde tahlil ve tetkik işlemlerinde sahte belge- beyan yazan ve joker kullanılarak para karşılığında 'Engelli Sağlık Kurulu Raporu' alan, başkalarının da sahte engelli rapor almasına yardımcı olan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Hiçbir hastalığı ve engeli bulunmadığı halde yüzde 44 ile yüzde 50 engelli sağlık raporu aldıkları ve yurt dışında yaşadığı tespit edilen, yakınlarına ziyaret için kente gelen karı- koca ile birlikte toplam 7 kişi gözaltına alındı. Sahte belgelerle engelli kimlik kartı, engelli bakım ücreti, engelli maaşı, eğitim yardımı, kömür yardımı, elektrik indirimi, işsizlik maaşı, engelli kadrosu, ÖTV ve vergi indiriminden faydalanan 7 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca, operasyon kapsamında tespit edilen 30 kişiye alınan raporların yeniden değerlendirmeye alınacağı ve yapılacak tahlil işlemlerinin ardından usulsüz olanların iptal edileceği bildirildi.

