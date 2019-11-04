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Malatya'da 'sahte içki' operasyonu: 3 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 22:52 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 600 litre sahte rakı ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 600 litre sahte rakı ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçede sahte içki üretimi ile satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 600 litre sahte rakı, 60 litre etil alkol ve 5 alkol yapımında kullanan malzeme ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 kişi, ifadeleri alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü.

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Malatya’da jandarmadan sahte içki operasyonuMalatya’da jandarmadan sahte içki operasyonu
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