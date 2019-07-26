HABER

Malatya’da ‘Sahte sağlık kurulu raporu’ operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

Malatya’da polis ekipleri, sahte belgelerle ve başkalarının yerine tahlil vererek sahte engelli raporu çıkartan 7 şüpheliyi gözaltına aldı.Malatya’da özellikle diyabet ve kardiyoloji hastalıklarında tahlil ve tetkik işlemlerinde sahte belge, beyan ve joker eleman kullanılarak para karşılığında ‘Engelli Sağlık Kurulu Raporu’ alındığı bilgisi üzerine Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Malatya’da ‘Sahte sağlık kurulu raporu’ operasyonu

Malatya’da polis ekipleri, sahte belgelerle ve başkalarının yerine tahlil vererek sahte engelli raporu çıkartan 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Malatya’da özellikle diyabet ve kardiyoloji hastalıklarında tahlil ve tetkik işlemlerinde sahte belge, beyan ve joker eleman kullanılarak para karşılığında ‘Engelli Sağlık Kurulu Raporu’ alındığı bilgisi üzerine Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Gizlilik içerisinde yürütülen soruşturma kapsamında Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin uzun süreli teknik ve takipli çalışmaları sonucunda operasyon için düğmeye basıldı. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, para karşılığında sahte rapor hazırlayan 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin para karşılığında hazırladıkları sahte engelli raporları ile devletin engellilere yönelik verdiği haklar başta olmak üzere engelli kimlik kartı, engelli bakım ücreti, engelli maaşı, eğitim yardımı, kömür yardımı, elektrik indirimi, işsizlik maaşı, engelli kadrosu, ÖTV ve vergi indirimlerinden usulsüz bir şekilde ve devleti zarara uğratarak faydalandıkları tespit edildi. Yapılan çalışmalarda, Almanya’da yaşayan bir Türk çiftin de hiçbir hastalığı ve engeli bulunmadığı halde para karşılığı yüzde 44 ile yüzde 50 oranında engelli sağlık raporu aldıkları belirlendi.
Ayrıca operasyon kapsamında usulsüz rapor aldıkları ilk etapta tespit edilen 30 şahıs hakkında da işlem başlatılırken, tekrar tahlil ve tetkik işlemlerinin neticesinde sağlık kurulu raporlarının da iptal işlemlerinin takip edildiği belirtildi.

Malatya’da ‘Sahte sağlık kurulu raporu’ operasyonu

İzdiham oluştu! Sayıları 2 bini aştıİzdiham oluştu! Sayıları 2 bini aştı
Bu defa suçüstü yakalandılarBu defa suçüstü yakalandılar
Silopi’de yol kontrol noktasına saldırı: 2 asker yaralıSilopi’de yol kontrol noktasına saldırı: 2 asker yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

İran balistik füze denemesi yaptı

İran balistik füze denemesi yaptı

Adana'da sahte para operasyonu!

Adana'da sahte para operasyonu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

Korku dolu anlar! Hastanede ortaya çıktı...

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.