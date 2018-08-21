HABER

Malatya'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 08:48 | Son Güncelleme

Darende ilçesindeki Somuncu Baba Camisi'nde muhafaza edilen ve Kurban Bayramı dolayısıyla ziyarete açılan Sakal-ı Şerif, bayram namazının ardından vatandaşlarca ziyaret edildi

Malatya'nın Darende ilçesindeki Somuncu Baba Camisi'nde muhafaza edilen Sakal-ı Şerif, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyarete açıldı.

Bayram namazı için "Somuncu Baba" adıyla bilinen Şeyh Hamidi Veli hazretlerinin türbesinin bulunduğu külliyeye gelen vatandaşlar, 5 bin kişilik camiyi doldurdu.

Hutbede, kurbanın önemi, kardeşlik ve paylaşma vurgusu yapıldı, şehitler için dua okundu.

Namazın ardından Sakal-ı Şerif, tekbir ve salavatlarla ziyarete açıldı.

Cemaatin birbiriyle bayramlaşmasının ardından külliye yerleşkesindeki Somuncu Baba ve Hulusi Efendi'nin kabirleri ziyaret edildi.

PARTNERTürk kadın pilotlar sosyal medyayı sallıyor!Türk kadın pilotlar sosyal medyayı sallıyor!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan bayram namazı sonrası açıklamaCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan bayram namazı sonrası açıklama
Hainin sözleri telsizde: Başını çıkartanın işi bitiyor!Hainin sözleri telsizde: Başını çıkartanın işi bitiyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kurban bayramı Malatya

En Çok Okunan Haberler

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

Sevgiliye bayram mesajları 2018: Romantik ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları listesi

Sevgiliye bayram mesajları 2018: Romantik ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları listesi

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Adana'da egzozuna ceza yazılınca polise sinirlenen sürücü sopayla aracını parçaladı

Adana'da egzozuna ceza yazılınca polise sinirlenen sürücü sopayla aracını parçaladı

MAÇ ÖZETİ | Kasımpaşa 2 - 1 Medipol Başakşehir (Spor Toto Süper Lig 2. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Kasımpaşa 2 - 1 Medipol Başakşehir (Spor Toto Süper Lig 2. hafta puan durumu)

İki Rus turist otel odasını birbirine kattı

İki Rus turist otel odasını birbirine kattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Faciada hayatını kaybeden Minik Arda'ya büyük vefa! 'Yaşasaydın adını stada yazdıracaktın'

Faciada hayatını kaybeden Minik Arda'ya büyük vefa! 'Yaşasaydın adını stada yazdıracaktın'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kato Dağı’ndaki askerlere seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kato Dağı’ndaki askerlere seslendi

Kuduz teşhisi konuldu! Sonrası korkunç

Kuduz teşhisi konuldu! Sonrası korkunç

Hainin sözleri telsizde: Başını çıkartanın işi bitiyor!

Hainin sözleri telsizde: Başını çıkartanın işi bitiyor!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sıfır noktasında! Kritik açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sıfır noktasında! Kritik açıklama

On Numara çekilişi sonuçları! Milli Piyango 20 Ağustos On Numara sonuçları belli oldu!

On Numara çekilişi sonuçları! Milli Piyango 20 Ağustos On Numara sonuçları belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.