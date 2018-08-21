Malatya'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Malatya'nın Darende ilçesindeki Somuncu Baba Camisi'nde muhafaza edilen Sakal-ı Şerif, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyarete açıldı.
Bayram namazı için "Somuncu Baba" adıyla bilinen Şeyh Hamidi Veli hazretlerinin türbesinin bulunduğu külliyeye gelen vatandaşlar, 5 bin kişilik camiyi doldurdu.
Hutbede, kurbanın önemi, kardeşlik ve paylaşma vurgusu yapıldı, şehitler için dua okundu.
Namazın ardından Sakal-ı Şerif, tekbir ve salavatlarla ziyarete açıldı.
Cemaatin birbiriyle bayramlaşmasının ardından külliye yerleşkesindeki Somuncu Baba ve Hulusi Efendi'nin kabirleri ziyaret edildi.
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