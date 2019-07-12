Malatya'da, sandalyeden düşen kadın öldü

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da, apartmanın ikinci katındaki dairede dolaba eşya koymak için sandelyenin üzerine çıkan ve dengesini kaybederek yere düşen Vehbiye İlhan (80), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde, Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 2'nci katında oturan Vehbiye İlhan, çocuk odasında bulunan elbise dolabına eşya yerleştirmek için sandalyenin üzerine çıktı. İlhan, bir süre sonra dengesini kaybederek yere düştü. Sesi duyan yakınlarının ihbarıyla eve gelen sağılık ekipleri yaptığı kontrolde İlhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Vehbiye İlhan'ın cansız bedeni inceleme sonrası otopsi için morga kaldırıldı.

