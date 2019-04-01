Malatya'da, seçimlerde çıkan silahlı kavga ölen 2 kuzen toprağa verildi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, dün oy verme işlemi sırasında çıkan silahlı kavgada ölen kuzenler Saadet Parti (SP) üyesi İlyas Aktaş ve Hasan Aktaş, mahalle Mezarlığında toprağa verildi.

Dün, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Bölünmez Mahallesi'nde, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yanında geldiği yaşlı kişinin oy kullanabilmesi için kabine birlikte girmek isteyenlerle, sandık başında görevli, Saadet Partisi (SP) üyesi İlyas Aktaş'ın karşı çıkması üzerine tartışma çıktı. Tartışma müşahit olarak sandık başında bulunan Aktaş'ın babası Ali Aktaş ile amcasının oğlu Hasan Aktaş ve yaşlı kişinin yanındakilerin karışması ile kavgaya dönüştü. Kavgada yaşlı kişiyle kabine girmek isteyenlerin yakınları tarafından ateşlenen tabancadan çıkan mermiler Ali Aktaş ile oğlu İlyas ve yeğeni Hasan'a isabet etti. İlyas ve Hasan Aktaş, olay yerinde yaşamını yitirdi, bacaklarından yaralanan Ali Aktaş ise sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Silahlı kavgada ölen İlyas ve Hasan Aktaş için cenaze töreni düzenlendi. Bölünmez Mahallesi Mezarlığı’ndaki törene Vali Aydın Baruş, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları Yaşar Canbay, İsmail Hakkı Kiraz, partililer ile aileleri ve mahalleliler katıldı. Hayatını kaybeden İlyas ve Hasan Aktaş akşam namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.