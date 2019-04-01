Malatya'da, seçimlerde çıkan silahlı kavga ölen 2 kuzen toprağa verildi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, dün oy verme işlemi sırasında çıkan silahlı kavgada ölen kuzenler Saadet Parti (SP) üyesi İlyas Aktaş ve Hasan Aktaş, mahalle Mezarlığında toprağa verildi.

Dün, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Bölünmez Mahallesi'nde, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yanında geldiği yaşlı kişinin oy kullanabilmesi için kabine birlikte girmek isteyenlerle, sandık başında görevli, Saadet Partisi (SP) üyesi İlyas Aktaş'ın karşı çıkması üzerine tartışma çıktı. Tartışma müşahit olarak sandık başında bulunan Aktaş'ın babası Ali Aktaş ile amcasının oğlu Hasan Aktaş ve yaşlı kişinin yanındakilerin karışması ile kavgaya dönüştü. Kavgada yaşlı kişiyle kabine girmek isteyenlerin yakınları tarafından ateşlenen tabancadan çıkan mermiler Ali Aktaş ile oğlu İlyas ve yeğeni Hasan'a isabet etti. İlyas ve Hasan Aktaş, olay yerinde yaşamını yitirdi, bacaklarından yaralanan Ali Aktaş ise sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.