Malatya'da şehit aileleri ve gazilerle buluşma etkinliği

Malatya Valisi Aydın Baruş, "Bu millet şerefi, onuru, bağımsızlığı, ezanı, bayrağı ve vatanı için mücadele eden kahramanları asla unutamaz." dedi.

Baruş, Malatya Valiliği tarafından bir otelde düzenlenen "Şehit Aileleri, Gaziler ve Gazi Aileleriyle Buluşma" programında yaptığı konuşmada, Türk milletinin Anadolu toprakları üzerinde bin yıldır var olma mücadelesi verdiğini söyledi.

Türk milletinin verdiği mücadelenin ilham kaynağının İslam ve mukaddes değerleri olduğunu vurgulayan Baruş, yurt içinde ve dışında vatanı bölmek isteyenlerle mücadelenin devam edeceğine vurgu yaptı.

Türkiye'nin sınır ötesinde yaptığı operasyonların eşsiz bir mücadele örneği olduğunu ifade eden Baruş, "Askerimizin, polisimizin göstermiş olduğu eşsiz mücadele ve kahramanlıklar gazilik ve şehadet ruhunun ne derece canlı yaşandığının göstergesidir. Bizi silahlı mücadele yoluyla alt edemeyeceğini anlayan düşmanlarımız bizi içimizden vurmayı her zaman düşünmüşlerdir. Bunu İstiklal Harbimizde ve terörle mücadelemizde de yapmışlardır, başaramamışlardır." dedi.