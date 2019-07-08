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Malatya'da serinlemek için baraja giren genç boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 13:04 | Son Güncelleme

Malatya'da serinlemek için baraja giren genç boğuldu

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren genç boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden kayısı bahçesinde çalışmak için ailesiyle ilçeye bağlı Tecirli Mahallesi'ne gelen Mehmet Ali Kaynak (19), serinlemek amacıyla kardeşiyle Karakaya Barajı'na girdi.

Kaynak'ın bir süre sonra gözden kaybolması üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi Su Altı Kurtarma ekibi, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu Kaynak'ın cesedine ulaştı.

Gencin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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