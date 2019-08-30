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Malatya’da şiddetli rüzgar can aldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 17:43 | Son Güncelleme

Malatya’da şiddetli rüzgar nedeniyle hastane inşaatında çalışan işçilerin üzerine levha düştü.

Malatya’da şiddetli rüzgar can aldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Malatya’da şiddetli rüzgar nedeniyle hastane inşaatında çalışan işçilerin üzerine levha düştü. Olayda 1 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi de ağır yaralandı.
Olay, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yan kısmında bulunan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yapımı devam eden Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi inşaatının helikopter pistinde rüzgarın etkisiyle savrulan saç levha inşaat işçilerinin üzerine düştü. Olayda Fatih Türkeş (29) ile Özgür Keskin yaralandı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fatih Türkeş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Fatih Türkeş’in cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, polis ekipleri olayın gerçekleştiği helikopter pistinde inceleme yaptı. Olayda ağır yaralanan inşaat işçisi Özgür Keskin’in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Malatya’da şiddetli rüzgar can aldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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