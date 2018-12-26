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Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 15:12 | Son Güncelleme

Silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde çok sayıda tabanca, av tüfeği ve mermi ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, silah kaçakçılığı yaptıkları şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, daha önce belirledikleri 7 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 1'i kurusıkı olmak üzere 7 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 85 mermi ile 55 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Malatya silah kaçakçılığı

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