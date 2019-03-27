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Malatya’da silahla havaya ateş eden kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 00:46 | Son Güncelleme

Malatya’da çıkan silahlı kavgada havaya rastgele ateş ettiği öne sürülen zanlı yakalandı.Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşilkaynak Mahallesi’nde meydana geldi.

Malatya’da silahla havaya ateş eden kişi yakalandı

Malatya’da çıkan silahlı kavgada havaya rastgele ateş ettiği öne sürülen zanlı yakalandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşilkaynak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeşilkaynak Mahallesi Hayvan Pazarı mevkiinde V.Y. ile ismi öğrenilmeyen arkadaşı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu V.Y. üzerinde taşıdığı otomatik silah ile havaya iki el ateş açtı. Yaralanın olmadığı olayda ihbar üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden Yeşilyurt ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri V.Y.’yi olayda kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
Şüpheli V.Y.’nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Malatya’da silahla havaya ateş eden kişi yakalandı

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