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Malatya’da silahlı bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 05:13 | Son Güncelleme

Malatya’da meydana gelen silahlı bıçaklı kavgalarda 1’i ağır 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Saray Mahallesi Kavukçuoğlu sokak içerisinde bulunan bir apartmanın son katında bekar evi olarak tabir edilen bir dairede iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada E.G.’nin bıçak darbelerine maruz kalan M.Ö.

Malatya’da meydana gelen silahlı bıçaklı kavgalarda 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Saray Mahallesi Kavukçuoğlu sokak içerisinde bulunan bir apartmanın son katında bekar evi olarak tabir edilen bir dairede iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada E.G.’nin bıçak darbelerine maruz kalan M.Ö. ile F.A. tarafından tabanca ile açılan ateş sonucunda M.Ç. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda yaralılar Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde olayda kullanılan bir adet tabanca ile bir adet bıçak ele geçirilirken, olayın şüphelileri F.A. ile E.G. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan kalbine isabet aldığı ileri sürülen M.Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan Yenihamam ve Yamaç Mahallelerinde yaşanan iki ayrı bıçaklı kavgada ise 2 kişi yaralandı.
Polis ekiplerinin her üç olayla ilgili olarak başlatmış olduğu inceleme sürüyor.

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