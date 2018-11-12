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Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 01:42 | Son Güncelleme

Akrabalar arasında çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan kişi, hastanede hayatını kaybetti

Malatya'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Gül Sokak'ta akraba olan ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen S.A ile Metin Aladağ arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A, Metin Aladağ ve yanında bulunan O.A'yı tüfekle yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Metin Aladağ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı O.A'nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli S.A'yı kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı.

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Anahtar Kelimeler:
akraba cinayet Malatya Silahlı kavga

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