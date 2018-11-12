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Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 08:24 | Son Güncelleme

MALATYA'da akrabalar arasında çıkan kavgada S.A.'nın ateşlediği iddia eden av tüfeğinden çıkan saçmalara hedef olan Metin Aladağ (50) öldü, O.A.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da akrabalar arasında çıkan kavgada S.A.'nın ateşlediği iddia eden av tüfeğinden çıkan saçmalara hedef olan Metin Aladağ (50) öldü, O.A. ise yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Çukurdere Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba olan ve aralarında daha önceden husumet bulunan S.A ile Metin Aladağ sokakta karşılaştı. İkili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışma, Metin Aladağ'ın yanındaki O.A.'nın da dahil olmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada sinirlenen S.A. evden getirdiği av tüfeğiyle ateş açarak Aladağ ve O.A.'yı yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yaralılardan Metin Aladağ, acil serviste doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. O.A.'nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Aladağ'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İhbar üzerine gelen polis ise olay sonrası kaçan S.A.'yı kısa sürede yakalayarak sorgulamak için emniyete götürdü.

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