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Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 13:05 | Son Güncelleme

Doğanşehir ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

İlçenin Topraktepe Mahallesi'nde Kamil T. ile Aziz Esen (54) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışma kavgaya dönüştü.

Silahların kullanıldığı kavgada Kamil T, tabancayla Aziz Esen'i yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırılan Esen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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