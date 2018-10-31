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Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 03:19 | Son Güncelleme

İki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dabakhane Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Emrah ve Evren Yıldırım ile Sabri Korkmaz tabancayla, Sinan Yıldırım ve Mehmet Kırteke ise darp sonucu yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki bazı hastanelere kaldırılan yaralılardan Emrah Yıldırım, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kavgaya karıştığı iddia edilen A.Ş, M.K. ve H.Y'yi gözaltına aldı.

Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri kavganın yaşandığı sokağı trafiğe kapatarak inceleme yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
asayiş Malatya Silahlı kavga tartışma

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