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Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2019 03:43 | Son Güncelleme

Malatya’da iki kişi arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.Olay,Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi ’nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, Karagöz Caddesi TOKİ konutları mevkiinde E.Ü.

Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya’da iki kişi arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay,Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi ’nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, Karagöz Caddesi TOKİ konutları mevkiinde E.Ü. ile A.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahlarında kullanıldığı olayda E.Ü., A.S. tarafından açılan ateş sonucunda yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı şahsın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı olayda, şüpheli A.S. polis ekiplerince olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri 3 adet boş tüfek kartuşu buldu.Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı

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