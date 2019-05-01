Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Cafer T. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında Cemal Gürsel Mahallesi'nde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada tabancayla yaralanan Cafer T, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan olaya karışan şüphelinin kaçış anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

