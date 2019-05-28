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Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 02:12 | Son Güncelleme

Malatya’da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.Olay Battalgazi İlçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre; Battlgazi Belediyesi eski hizmet binası arka kısmında bulunan Abdullah Cevdet sokağı içerisinde M.B.

Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya’da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay Battalgazi İlçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre; Battlgazi Belediyesi eski hizmet binası arka kısmında bulunan Abdullah Cevdet sokağı içerisinde M.B. (21) ile henüz kimliği öğrenilemeyen kişiler arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.Silahlarında kullanıldığı kavgada açılan ateş soncunda M.B. bacağına isabet eden kurşunlar neticesinde yaralandı.
Çevredekilerin yardımı ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.B. burada tedavi altına alınırken polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede 2 adet boş kovan buldu.
Polis M.B.’yi silahla yaraladıktan sonra kayıplara karışan kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı

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