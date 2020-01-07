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  4. Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 18:50 | Son Güncelleme

Malatya’da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde meydana geldi.

Malatya’da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Z.K. (30) ile F.K. (34) arasında Hurdacılar Sitesi içerisinde bulunan bir işyerinde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahlarında kullanıldığı kavgada Z.K. tarafından pompalı tüfekle açılan ateş sonucunda F.K. sağ bacağında yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahsın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı olayda F.K.’yı silahla yaralayan Z.K. olayda kullandığı suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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