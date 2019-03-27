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Malatya’da silahlı kavga

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 00:23 | Son Güncelleme

Malatya’da alkollü olduğu ileri sürülen bir kişinin caddede tabancayla rastgele ateş etmesi sonucu panik yaşandı.Olay,Cezmikartay Caddesi üzerinde meydana geldi.

Malatya’da silahlı kavga

Malatya’da alkollü olduğu ileri sürülen bir kişinin caddede tabancayla rastgele ateş etmesi sonucu panik yaşandı.

Olay,Cezmikartay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir eğlence merkezinde eğlendikten sonra cadde üzerinde iki kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahın da kullanıldığı kavgada açılan ateş sonucunda bir iş yerinin camı ile yol kenarında park halinde olan bir otomobile kurşun isabet etti. Silah sesleri üzerine çevredekiler polis ekiplerine durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri cadde üzerinde yaptıkları incelemede 2 adet boş kovan buldu.
Polis, ateş edip kaçan kişinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

Malatya’da silahlı kavga

Malatya’da silahlı kavga

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