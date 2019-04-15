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Malatya'da silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 21:20 | Son Güncelleme

İki grup arasında çıkan kavgayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi'ndeki tuğla fabrikası mevkisinde tartışma çıktı.

Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayı görenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin kavgaya müdahale ettiği sırada şüphelilerden polis ekiplerinin de bulunduğu bölgeye doğru hedef gözetmeksizin ateş açıldı.

Daha sonra çok sayıda polis ekibinin sevk edilmesiyle son bulan kavgada, olaya karıştığı belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2 pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi.

Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından polis ekipleri bölgede inceleme yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
gözaltı Malatya Silahlı kavga

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