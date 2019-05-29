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Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 00:01 | Son Güncelleme

Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Abdullgaffar Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi'nde akraba olan iki grup arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Karşılıklı apartmanlarda oturan gruptakiler, evlerinin balkonuna çıkarak birbirlerine av tüfeği ve tabancayla ateş açtı.

Kavgada Vahap C (22) ile Mesut Ç (32) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

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Anahtar Kelimeler:
asayiş Malatya yaralama

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