Malatya'da silahlı kavga: 3 yaralı

Malatya'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi TOKİ Konutlarında yaşayan B.E.G, D.G, M.C. ile komşuları N.T. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.T, pompalı tüfekle B.E.G, D.G. ve M.C'ye ateş etti.

Yaralanan B.E.G, D.G. ve M.C, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

N.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

