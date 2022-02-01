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Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

01.02.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kent merkezi Kavaklıbağ Mahallesi Emeksiz Caddesi'nde seyyar ikinci el telefon satan M.B, M.Ö. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.B. tabancayla yaralandı.

İhbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

M.Ö. gözaltına alınırken, kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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